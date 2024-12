La grande festa di Natale. Le casette delle associazioni. Mario Bros e bolle di sapone

Dal Villaggio della Solidarietà con le associazioni locali a quello di Babbo Natale con i suoi gnomi, entrambi allestiti nella piazza centrale della città. E poi i concerti, gli spettacoli di giocolieri e clown e i personaggi dei cartoni animati, una tempesta di bolle di sapone che escono da tutte le parti, il teatro, una sfilata di elfi musicisti e poeti, un Babbo Natale pianista e il “Panettone Day“. E ancora i mercatini, lo street food, le installazioni luminose, il Paese dei Balocchi, la magia, l’immancabile pista di pattinaggio sul ghiaccio e gli originali oggetti ideati e realizzati dagli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni con materiali naturali e di riciclo messi in vendita per sostenere le associazioni no-profit del territorio. Un mese di eventi per rendere più bella e vivace Lissone durante le festività natalizie. È quanto metterà in campo la kermesse “Natale Lissonese“, promossa da Comune e Unione Commercianti-Confcommercio con alcune associazioni. Gli appuntamenti cominceranno oggi, con piazza Libertà che cambierà volto con l’allestimento del Villaggio di Natale, dove gli gnomi accoglieranno i più piccoli sotto l’Albero dei desideri, e con le casette di legno delle associazioni che daranno vita al Villaggio della Solidarietà. Domani alle 17.30 l’accensione del grande cedro di piazza Pertini, accompagnata dalle note del Corpo Bandistico Santa Cecilia e dalla distribuzione di castagne, tè e vin brulé da parte del Gruppo Alpini.

Nei giardini di via don Minzoni venerdì 13 alle 16 “Lo spettacolo di Mario Bros“, con giocolieri, bolle di sapone, clown e animazione con i personaggi dei cartoon, e sabato 14 alle 15.30 “Incredibolle di Natale“. Sabato 21 in piazza Libertà “Xmaseed24“, con 8 elfi musicisti che canteranno e declameranno poesie, mentre domenica 22 sfileranno in centro. Ancora il 22 “Panettone Day“, con Babbi Natale a piedi e in bicicletta a distribuire il dolce tipico della tradizione, mentre nella piazza centrale un Babbo Natale canterà e suonerà un pianoforte a coda bianco.

Per i più piccoli “Il Paese dei Balocchi“, con i personaggi della tradizione circense. Il 23 “The magic Christmas show“ con il mago John Librizzi. Venerdì 13 a Palazzo Terragni il concerto gospel “Aspettando il Natale“, sabato 14 in piazza Libertà il mix di gospel e pop del The Singer’s Choir, al Terragni il concerto dell’ensemble di Consonanza Musicale e nella chiesa di Santa Maria Assunta la rassegna corale “Incontro al Natale“.