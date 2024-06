La chitarra virtuosa e un omaggio alla divina Callas

Un virtuoso della chitarra in grado di incantare con il suo stile fingerpicking e di spaziare dal rock al blues passando per lo swing. E poi uno spettacolo-concerto dedicato alla Callas. Sono i due eventi musicali che animeranno il centro culturale OppArt di Sovico. Venerdì alle 20 sul palco di via Giovanni da Sovico salirà il chitarrista Roberto Bartolini, per un concerto acustico di fingerstyle guitar: sarà l’occasione per farsi trascinare dai virtuosismi e dai suoni di un bravo strumentista. Sabato alle 21 spazio allo spettacolo teatrale “Callas: la diva divina“, con l’attore Alfredo Oppio, la soprano Sofia Maria Riva e Francesco Parravicini al pianoforte (nella foto): musica, parole e narrazione guideranno nella vita di una leggenda della lirica, tra trionfi e tragedie. Info 039/9008448. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

F.L.