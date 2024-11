In bici con la cocaina. Pusher arrestato

Era in bicicletta nei luoghi dello spaccio, con le tasche piene di droga già confezionata per essere venduta. Per la precisione, 6 grammi cocaina suddivisa in 9 dosi in confezione di cellophane. E in tasca 105 euro in contanti.

I carabinieri della Stazione di Bellusco hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un marocchino di 34 anni senza fissa dimora. Bloccato domenica sera scorsa, ha infatti reagito scagliando la sua bici contro la gamba di un militare. Processato per direttissima è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa.