I tre consiglieri e l’assessore: "Possiamo solo prenderne atto"

Simone Gargiulo è diventato il nuovo sindaco di Desio nel 2021, con il 53,41% dei voti, sostenuto dalla coalizione che comprendeva la sua Lista civica per Desio, Lega e Fratelli d’Italia. Lo ha decretato il ballottaggio, con un’affluenza al voto che si è attestata poco sopra il 44% (14.508 elettori) degli aventi diritto (32.747 elettori), con l’ex vicesindaco Jennifer Moro del Pd che si fermò al 46,6%. Lunedì, Gargiulo è stato ospite della convention di Forza Italia a Carate Brianza, su invito del coordinatore provinciale Luca Veggian, l’ideatore di questa iniziativa politica, e ha ritirato la sua tessera. Un contraccolpo sicuramente forte per la lista che lui stesso ha creato e ha portato avanti per oltre un decennio (che schiera in aula l’assessore Andrea Civiero e i tre consiglieri Vittorio Migliavada, Davide Parravicini e Luca Rampi): "La segreteria politica e il direttivo della Lista civica per Desio – spiegano i suoi ormai ex compagni di viaggio – insieme ai propri consiglieri e al proprio assessore, prendono atto dell’ingresso del sindaco Simone Gargiulo nel partito Forza Italia. Ringraziano Simone Gargiulo per l’impegno profuso in questi anni di cammino comune. La Lista civica per Desio auspica che il nuovo percorso intrapreso dal sindaco non sia soltanto fonte di clamori mediatici, ma consenta allo stesso di continuare a garantire l’equilibrio unificante nella coalizione di maggioranza. Le scelte del tutto personali del sindaco non implicheranno alcuna modifica nella linea politica della Lista che, unitamente ai propri consiglieri e all’assessore, continuerà compatta a rispettare il mandato conferitole dai propri elettori". In questo senso, dunque, non ci dovrebbero essere ulteriori scossoni. Anche se lo scenario politico cittadino è quanto mai in fibrillazione e in movimento.

Ale.Cri.