I progetti per l’autonomia dei disabili

A breve un Centro diurno disabili rinnovato e presto pure la creazione di un appartamento in cui troveranno casa 4 persone con disabilità, che lì potranno sviluppare percorsi di autonomia abitativa, vivendo assieme la loro vita adulta anche dopo essere rimasti senza familiari di sostegno. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di rifacimento e adeguamento del Centro diurno disabili di via del Pioppo. Gli interventi che il Comune sta realizzando per dotare la struttura di un nuovo tetto sono in via di conclusione. I lavori riguardano anche l’adeguamento alle norme antincendio, il tutto con un investimento di oltre un milione di euro. Con una variante sono state introdotte diverse migliorie per rendere il Centro più moderno, sicuro e sostenibile.

"Tra le principali migliorie – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Oscar Bonafè (nella foto) – c’è la realizzazione di un impianto di climatizzazione. Questa aggiunta renderà l’ambiente più accogliente e adatto alle diverse esigenze. Per far fronte ai maggiori consumi derivanti dall’installazione del sistema di climatizzazione abbiamo previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, che ci permetterà di ridurre i costi energetici". Intanto oggi si apriranno le offerte avanzate dalle aziende per ottenere l’appalto dei lavori di ristrutturazione dell’ex alloggio del custode del magazzino comunale in via Leopardi, edificio da tempo in disuso a due passi dal centro, che verrà trasformato, grazie ai fondi Pnrr, in una struttura sociale per il “Dopo di noi“, una casa per persone con disabilità in grado di vivere autonomamente anche una volta rimaste sole. Le opere di riqualificazione partiranno nei prossimi mesi.

