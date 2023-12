Covid e influenza. Boom di vaccini

Più di 11mila vaccini somministrati in sei settimane dall’Asst Brianza: 3.841 anti-Covid, 6.750 antinfluenzali, 223 anti-pneumococco. "Numeri più che significativi", dice Tiziana Meroni, responsabile della struttura vaccinazioni aziendale. Domanda in crescita, con tutto esaurito nelle prenotazioni fino a domani. Ma la campagna non si ferma, proseguirà anche a gennaio. La maggiore affluenza alla Casa di Comunità di Vimercate, che ha all’attivo quasi 1.800 iniezioni, seguita da quella di Monza con 1.500, da Brugherio con 1.160 e da Giussano con 1.100.

Un’iniziativa speciale è stata organizzata per i residenti del Villaggio Snia, popolare quartiere di Cesano Maderno: un vero e proprio Vax-Day sul territorio ospitato nella sede dell’associazione Diritti Insieme durante il quale in 5 ore sono state inoculate quasi 90 fiale di cui una cinquantina antinfluenzali e quasi 40 anti-coronavirus. Hanno partecipato anche 50 persone di origine straniera ed extracomunitaria. Corsa alla protezione in crescita giustificata dall’aumento di casi di infezione: negli ospedali dell’Asst i ricoverati Covid sono 54, il grosso, 29, a Vimercate, 19 a Desio, e 6 a Carate, zero a Giussano e Seregno, "ma nessuno – chiarisce la direzione – è in terapia intensiva". Bar.Cal.