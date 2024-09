Contraddizioni fra le rotaie: "Bella, comoda, ma... così non va"

Stazione di Monza ritinteggiata di fresco; nuova illuminazione, nuovo ingresso al bar, anch’esso ritinteggiato e rimodernato, per un maggiore comfort per chi sosta in città tra un treno e l’altro. Ma niente da fare: una mano di vernice non basta a placare il fastidio e la rabbia dei viaggiatori che ieri, a causa del crollo di una pensilina, hanno visto ritardare e cancellare numerosi convogli per Milano e il resto della Lombardia. Appena entrati nella hall rinnovata di fresco, il tabellone mostra la raffica di cancellazioni e già questo è bastato per far allargare le braccia in segno di sconforto. Quando poi ci si affacciava al primo binario, polizia ferroviaria e addetti di stazione smistavano verso gli altri binari ed esortavano a lasciare la stazione, tanto dal primo binario non arrivava e non partiva nulla. E il confort, a chi è fuori per lavoro dalle 6 del mattino, serve a poco. "Guardi, francamente della ristrutturazione non me ne frega proprio niente - dice senza mezzi termini Rok Premru - il mio treno è in ritardo di almeno 45 minuti. È la linea per Saronno, la più scarognata dal 2013, quando è stata istituita. Ha un sacco di problemi che in oltre dieci anni non sono stati risolti. Sono cambiati i presidenti di Trenord, ma i problemi restano".

E poi c’è la signora Rosy che non ha mancato di fare le sue rimostranze agli agenti ferroviari, a costo di sembrare "poco simpatica": "mi spiace per quel signore a cui è caduta addosso la pensilina - dice - ma non è possibile che per un evento successo questa mattina, vengano bloccati tutti i treni, con disagi per mezza Lombardia, fino a questo pomeriggio. E poi mi vengono a parlare di ristrutturazione e di quanto è bella la stazione di Monza... ma mi faccia il piacere. Facciano girare i treni". La signora racconta di essere stata a Milano in giornata con la figlia, la tratta Monza-Milano costa 2,60 euro, in due si spendono più di 10 euro. "Diciamolo pure, sono 20 mila lire" sottolinea la signora che perciò richiede un servizio efficiente e se c’è stato un guasto o un crollo, che la circolazione venga ripristinata al più presto. Insistiamo nel far notare che la stazione è stata ristrutturata di recente ed è accogliente. "Tanto peggio - ribatte la signora Rosy - tanto che erano al lavoro non potevano controllare anche le pensiline? È come quando crollano i ponti: ci si pensa sempre dopo".

Anche per Roberto Stoica aspettare dà sempre fastidio: "devo arrivare a Pavia e, sì, trovo l’ambiente accogliente. Mi hanno subito indicato il supermercato all’interno, dove fare la spesa, ma adesso vorrei partire. La gente lavora. Adesso chissà a che ora arrivo a casa!". "Ci sono i posti a sedere, ma quando la stazione è piena è sempre una bolgia - così la descrive Dario Lopez - è comunque troppo piccola. Sì il bar è ampio e confortevole. Per fortuna c’è una piazza appena fuori che da un po’ di respiro, ma anche lì... stendiamo un velo pietoso. È mal frequentata, è zona di spaccio a cielo aperto. Dovrebbe essere più presidiata e poi se arriviamo a Monza e troviamo la stazione in ordine, appena fuori il piazzale è indecente, con quelle orribili pietre sconnesse e il percorso pieno di buchi. Una pessima presentazione per Monza".

Dalla stazione di Monza passano ogni giorno quasi 39mila passeggeri, secondo i dati di Trenord. Numeri che la rendono la quinta stazione per flusso complessivo di viaggiatori quotidiani in Lombardia. Dalla stazione cittadina transitano anche 358 treni al giorno, e per questo Monza è la settima stazione della Lombardia per numero di treni circolanti.

"Monza meriterebbe servizi più efficienti" si stringe nelle spalle una signora di fretta.