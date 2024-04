Cantù e Varisco i pionieri della sostenibilità

I loro nomi saranno ricordati per sempre, Cem ha intitolato l’auditorium di Cascina Sofia, cuore dell’azienda, al primo presidente, Alessandro Cantù, scomparso durante il Covid, a 80 anni, e ad Antonio Varisco che alla testa dell’assemblea dei sindaci gestì il post discarica. L’ex primo cittadino di Cavenago è morto due anni fa a 66 anni. Cerimonia toccante con i familiari dei dirigenti che hanno lasciato il segno, Cantù per avere avviato il consorzio poi diventato società per azioni in mano pubblica, Varisco per avere insegnato a tutti che la sostenibilità non è uno slogan. È stato il primo a credere nel recupero dei materiali e a diffondere l’idea che potesse diventare un punto strategico dell’attività. Concetti che oggi non fanno parte solo del lessico aziendale, ma anche di quello familiare. E la svolta è arrivata anche grazie a loro.