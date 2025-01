A Carate Brianza occhi puntati sulla sicurezza

Va a gonfie vele il controllo del vicinato. Il programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alle proprie abitazioni. L’attività dei gruppi di Controllo del Vicinato è segnalata da appositi cartelli. Dove il programma di Controllo del Vicinato è attivo, gli occhi dei residenti sugli spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un disincentivo ad altre forme di microcriminalità (graffiti, scippi, truffe, vandalismi). Gli obiettivi del programma sono: prevenire il crimine aumentando la sicurezza e la vigilanza; ridurre il timore della cittadinanza e soprattutto delle fasce più deboli fornendo informazioni accurate sui rischi e promuovendo un senso di solidarietà; rafforzare un clima di fiducia nei propri vicini, nelle persone, nelle istituzioni; migliorare il rapporto Forze dell’Ordine-Comunità, scambiando informazioni. Proprio qualche settimana fa un incontro si è svolto alla presenza del maggiore Corrado Quarta (comandante della Compagnia carabinieri di Seregno), del luogotenente Carmine Puzella (comandante della Stazione carabinieri di Carate Brianza), del commissario capo Alberto Viganò (comandante della polizia locale di Carate Brianza) e di Raul Piemonti (Referente provinciale ACdV provincia di Monza e Brianza e di Lecco), che hanno fornito strategie e suggerimenti utili per difendersi e proteggersi dai ladri e dai malintenzionati. La costituzione di eventuali nuovi gruppi va comunicata alla polizia locale, referente istituzionale per il programma del controllo del vicinato.

Son.Ron.