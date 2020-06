Milano, 28 giugno 2020 - Un gol di Ante Rebic e un calcio di rigore realizzato da Calhanoglu nel finale bastano al Milan per battere 2-0 la Roma a San Siro e portarsi a -6 in classifica dai giallorossi al termine di una partita a ritmi lenti e caratterizzata da tanti errori individuali.

Al 20' la Roma ha la prima chance da gol: Kluivert crossa dalla sinistra, Dzeko sfrutta una deviazione di Kessie' ma di testa non trova la porta. La risposta del Milan si registra al 27': sugli sviluppi di un'azione tutta in verticale dei rossoneri, Bonaventura si libera al tiro ma calcia alto. Al 39' il Milan sfiora il vantaggio: Theo Hernandez disegna un traversone in area, Mirante sbaglia l'uscita ma Calhanoglu lo grazia con un colpo di testa imprecisa. Due gli episodi da moviola nel corso dei 45'. Prima un intervento duro di Pellegrini su Bennacer: Giacomelli estrae il giallo, poteva starci il rosso. Poi un contatto tra Mancini e Theo Hernandez in area giallorossa: fa bene il direttore di gara a far proseguire.

Nella ripresa per assistere alla prima occasione bisogna aspettare il 66': Rebic serve in profondita' Calhanoglu che da posizione defilata trova l'opposizione di Mirante in calcio d'angolo. E al 76' c'e' il vantaggio rossonero: Zappacosta regala il possesso a Rebic che al termine di una rocambolesca azione tra pali e parate di Mirante scaraventa il pallone sotto la traversa. E nel finale c'e' spazio per il rigore rossonero: Smalling stende Theo Hernandez in area e Calhanoglu sigla il 2-0 definitivo.

Prima di scendere in campo, le due squadre hanno reso omaggio alle vittime del Covid e a Pierino Prati, ex attaccante degli anni '60 e '70 che ha giocato con le maglie di entrambe le squadre. 'Together Forever', insieme per sempre, il messaggio della coreografia con cui è stata colorata di bianco la tribuna centrale in omaggio alle vittime del coronavirus. E su una fila di poltroncine sono state posate delle magliette rossonere, in memoria dei tifosi milanisti scomparsi per la pandemia. Lo speaker dello stadio ha letto un messaggio per ricordarel'impegno e la dedizione dei medici, degli infermieri, delle forze dell'ordine, dei volontari e di tutti coloro che si sono esposti per chi era in difficoltà durante questa emergenza sanitaria. Prima del minuto di silenzio, il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha deposto su una poltrona in panchina, accanto a una maglia del Milan con il numero 11 che fu di Prati, un mazzo con 46 rose bianche, come l'anno di nascita del campione autore di una storica tripletta nella finale di coppa dei campioni del 1969.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 6.5, Kjaer 7, Romagnoli 7, Hernandez 7; Kessie' 6.5, Bennacer 7; Castillejo 5.5 (9' st Saelemaekers 6), Bonaventura 5.5 (9' st Paqueta' 6), Calhanoglu 6.5; Rebic 7 (33' st Leao 6.5).

In panchina: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Biglia, Krunic, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Maldini.

Allenatore: Pioli 7.

ROMA (4-2-3-1): Mirante 7; Zappacosta 4.5, Mancini 6, Smalling 6, Spinazzola 5; Cristante 6 (36' st Diawara 5), Veretout 6.5; Kluivert 5.5 (13' st Carles Perez 4.5), Pellegrini 5 (36' st Pastore 5), Mkhitaryan 6.5 (24' st Perotti 5.5); Dzeko 5.5 (24' st Kalinic 5.5).

In panchina: Fuzato, Kolarov, Villar, Under, Fazio, Bruno Peres, Ibanez.

Allenatore: Fonseca 5.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste 5.5.

RETI: 31' st Rebic, 44' st Calhanoglu (rig).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Pellegrini, Castillejo, Rebic, Veretout. Angoli: 5-6. Recupero: 2' pt, 5' st.