Vitavigor, 65 anni del “super grissino de Milan”: compleanno con crescita del 30%

Milano, 5 dicembre 2023 – Sessantacinque anni di grissini. E un successo che da Milano si espande nel mondo, segnando ottimi risultati nonostante una fase economica segnata da inflazione e calo dei consumi. Vitavigor, si affaccia al 2024 festeggiando il traguardo storico con un fatturato in crescita del 30%, salito nelle stime da 5,2 milioni a 6,5, e con un export aumentato nel valore del 28%.

Le vendite in negozio hanno segnato un boom del +64%, il canale professionale del 17%, avvicinandosi sempre di più ai consumi pre-Covid. Dall’estero le confezioni di grissini sembrano conquistare in particolare i consumatori dell’Ue, del Canada, dell’Australia e del Giappone. Per seguire la diffusione della richiesta l’azienda ha rinnovato tecnologie e linee fino a sfornare 1.500 tonnellate di grissini all’anno. A pesare sono ancora i costi delle materie prime, in particolare l’olio extravergine d’oliva, cresciuto del 71% in 12 mesi. Ma la domanda di prodotto non cala.

"Il futuro per Vitavigor è una scommessa decisiva. Vogliamo consolidare la presenza nei paesi in cui siamo già attivi e allargarci a nuovi orizzonti, sia in Italia, dove miriamo a essere leader in tutti i canali di distribuzione", spiega Federica Bigiogera, responsabile marketing della società.

"Per il successo, però, la strada è quella della tradizione e della memoria delle origini", spiega. Era infatti il 1958 quando Giuseppe Bigiogera, fornaio meneghino, decise di creare la celebrità aziendale. È lui a dare vita al "El super Grissin de Milan" e il marchio Vitavigor, dal latino vita-ae - vigor, (vita e forza).

Dalla bottega di 65 anni fa, si è passati nel tempo a una produzione artigianale e poi industriale, "tenendo saldi i principi e l’impegno per la qualità" della famiglia. "Per proporci con successo nei mercati e nelle abitudini di tutto il mondo, stiamo terminando il restyling di confezioni e immagine del marchio di tutta la nostra gamma, investimento che andrà a presentare ai clienti finali l’offerta di un’impresa che si dimostra in costante evoluzione", aggiunge la manager.