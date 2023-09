Lineapelle, a Fiera Milano Rho il valore del lusso: un settore che vale 6 miliardi

Rho (Milano) – Il futuro del mercato e dello stile, il valore dell’artigianalità, l’innovazione green nei settori moda, lusso e design. Ben 1.330 espositori provenienti da 47 Paesi e 25.000 visitatori attesi da tutto il mondo e, in particolare, dai mercati nevralgici per la manifattura e i consumi fashion & luxury: Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Turchia, Cina, Corea del Sud, Giappone.

Torna, da martedì a giovedì, a Fiera Milano Rho ‘Lineapelle 102’, la manifestazione espositiva punto di riferimento della pelle. La sua leadership è dimostrata dal peso e dal valore degli espositori italiani, che generano un fatturato annuo di oltre 6,3 miliardi di euro, il 70% derivante dall’export, dando lavoro a un totale di circa 25.000 addetti. Nel dettaglio, le concerie presenti in fiera valgono un fatturato di quasi 4 miliardi di euro all’anno, i produttori di accessori e componenti di 1,7 miliardi di euro, quelli di tessuti e sintetici di quasi 600 milioni di euro.

Numeri importanti nonostante il settore conciario italiano stia vivendo una congiuntura complessa e contratta che ribadisce lo stato di rallentamento della produzione e dell’export riscontrato nei primi mesi del 2023. Come ogni edizione Lineapelle lancia gli input per la stagione invernale 2024/25: andare oltre, ridefinire la propria natura, trasformarsi. In concreto significa materiali in evoluzione, forme nuove e sorprendenti. Ricerca e sostenibilità indicheranno la strada alla creatività. Anche quest’anno Lineapelle 102 rinnova la sua presenza nel Metaverso e punta anche su un percorso di sfilate e presentazioni interne ed esterne alla Fiera: Lineapelle Designer Edition, dal 21 al 25 settembre, allo Spazio Lineapelle di piazza Tomasi di Lampedusa a Milano propone la presentazione del progetto creativo La Sirena ideato dallo stilista Alessandro Enriquez.

In Fiera, invece, si svolgeranno cinque sfilate che metteranno il materiale pelle sotto i riflettori. ll valore e l’eccellenza dell’artigianalità saranno protagonisti di In The Making, spazio multidisciplinare e interconnesso per fare esperienza diretta del saper fare italiano. Sarà anche una tre giorni di presentazioni, dibattiti e confronti tematici. Senza dimenticare la formazione: Lineapelle 102 apre le porte ad alcuni tra i più prestigiosi istituti internazionali di moda, dando la possibilità agli studenti di presentare creazioni e prototipi. Il rapporto tra immaginario comune, scarpe e accessori/componenti che lo compongono sarà protagonista di Star Stories’, una vera e propria Movie Lounge all’interno della quale passeggiare nel tempo e nel mondo del cinema scoprendo modelli di calzature che hanno fatto la storia. Infine, per celebrare i 130 anni dalla pubblicazione del primo numero, datata agosto 1893, la testata di settore La Conceria allestisce in Fiera la propria redazione entrando nel cuore della filiera della quale è diventata la voce più autorevole.