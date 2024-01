Terzo turno degli agenti: "un giorno alla settimana"

Al via il terzo turno della polizia locale per garantire maggiore sicurezza a Senago. La novità è stata annunciata dall’amministrazione comunale in occasione della presentazione del report sull’attività svolta dal comando nel 2023. "Il terzo turno è un servizio straordinario per ampliare il controllo sul territorio, viene fatto un solo giorno alla settimana - dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Saverio Cucinotta - è una novità che ci impegna tantissimo, tutt’altro che scontata per un Comune delle nostre dimensioni. Ma sicuramente rappresenta una risposta alle esigenze di sicurezza che i cittadini ci richiedono". Terzo turno, ma non solo. Nel 2024 proseguirà l’impegno degli agenti nel contrasto allo spaccio di droga in particolate sulla strada provinciale e nell’area del parco delle Groane. Negli ultimi dodici mesi il comando ha arrestato uno spacciatore, denunciato quattro persone a piede libero per lo stesso reato e sorpreso in flagranza 25 persone mentre acquistavano sostanze stupefacenti. Ro.Ramp.