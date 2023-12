Spazio al nido. Un milione per sistemare l’asilo

Un nuovo nido in via Ragusa, nel Municipio 2: trenta i bimbi accolti nell’edificio, che già aveva una scuola dell’infanzia, e che è stato rinnovato lo scorso anno negli impianti e negli spazi, che sono stati riorganizzati per aprire il nido, con zone per il pranzo e il riposo, bagni e una biblioteca a misura dei più piccoli. Anche la materna è stata ristrutturata e messa in sicurezza: sono stati sostituiti serramenti interni ed esterni, rifatti pavimenti, servizi igienici e impianto elettrico.

"Vogliamo ampliare l’offerta dei servizi educativi in città ed è un’ottima notizia per il Municipio 2 l’apertura del nuovo nido – sottolinea Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega all’Istruzione, che ha visitato la scuola di via Ragusa 5 –. I lavori, che hanno richiesto circa un milione di euro e sono durati un anno, hanno finalmente restituito a bambine e bambini una bellissima scuola ampliata e più luminosa, spaziosa e accogliente, con diversi spazi pensati proprio per i più piccoli. Abbiamo portato anche qui le innovazioni pedagogiche e i nuovi arredi per garantire ai più piccoli esperienze di crescita di grande qualità e creatività, sempre dando spazio alla loro immaginazione".

Si.Ba.