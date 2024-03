Dalla messa a San Vittore al pranzo con i poveri, la Pasqua tra gli “ultimi” dell’arcivescovo Delpini

Milano, 31 marzo 2024 – Una domenica di Pasqua di preghiere e incontri per l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, la cui “agenda” non può che essere ricca di appuntamenti tra fede e carità nella giornata simbolo della cristianità. Dopo la celebrazione del Venerdì Santo con l’omelia sul “buio della terra” causato dalle guerra e la solenne Veglia Pasquale di Resurrezione sabato in Duomo con il battesimo di sette catecumeni, la domenica mattina dell’arcivescovo Delpini si è aperta alle 8.45 con la Santa Messa nel carcere di San Vittore cui segue quella Pontificale in Duomo alle 11. Alle 13 è fissato il pranzo di Pasqua all'Opera Cardinal Ferrari, la storica onlus milanese di via Boeri 3 che offre sostegno alle persone in grave marginalità sociale. Qui, da giorni, sono in corso i preparativi di addetti e volontari per dare una calorosa accoglienza ai bisognosi che ogni giorno, e non solo a Pasqua, si mettono in coda alle mense gratuite per un pasto caldo.

L’emergenza povertà

Anche ieri erano lunghe le file davanti alle due sedi di Pane Quotidiano, code lunghe anche di un chilometro che ormai sono diventate la normalità. E non solo a Pane Quotidiano si registra un aumento delle persone in difficoltà. All'Opera San Francesco, che garantisce un servizio mensa, gli accessi sono cresciuti del 40% rispetto a un anno fa. E anche la Caritas ha visto un leggero aumento di richieste, soprattutto da parte di pensionati che vivono soli, a fronte di una diminuzione delle donazioni alimentari. Alla Caritas Ambrosiana, che ha istituito una serie di empori solidali dove si può fare la spesa gratuitamente grazie a una tessera che viene data alle persone in difficoltà segnalate dai centri di ascolto, non si è arrivati al record del 2020 ma comunque negli ultimi tempi c'è un leggero aumento delle card, dopo un calo a inizio anno.