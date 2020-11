Milano, 8 novembre 2020 - Lockdown a Milano: vietato spostarsi perché il capoluogo lombardo e la Lombardia sono 'zona rossa'. Tra i malinconici di un week-end fuori porta anche il sindaco Giuseppe Sala, che sul suo profilo Instagram ha postato una fotografia della sua casa in Liguria, dove ora non può recarsi. "Quando imbocco quella strada, ripida e stretta, in cui se due macchine si incrociano sono cavoli, sono sempre, ma veramente sempre, felice", scrive il primo cittadino accanto all'immagine. Poi, prosegue: "Più avanti, a destra, c’è casa mia. Dico “mia” anche perché e’ l’unica casa di mia proprietà, a Milano sono in affitto. E’ a S. Ambrogio di Zoagli". E conclude: "Spero che presto ci potrò tornare e che ognuno potrà andare dove vuole. Al momento si deve resistere e rispettare le regole. Buona domenica".

