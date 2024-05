Due giovani feriti a coltellate, è giallo

Notte di coltellate al quartiere popolare all’interno di un’abitazione di via Oleandri. È accaduto la notte fra lunedì e martedì quando al 112 è arrivata una richiesta d’aiuto di qualcuno che ha segnalato una lite in corso con feriti. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 di Milano che hanno trovato due giovani nordafricani con diverse ferite provocate da armi da taglio. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri del radiomobile per le indagini del caso che hanno identificato i due che avrebbero 22 e 25 anni. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas uno dei due è stato dimesso nella notte una volta medicate le ferite. L’altro più grave, ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato in osservazione. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. I due potrebbero essere stati aggrediti da una terza persona o potrebbero avere litigato ed essersi feriti a vicenda. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non viene esclusa nessuna ipotesi. Mas.Sag.