Addio a Ernesto Brivio, aveva 96 anni

È morto all’età di 96 anni Ernesto Brivio, noto architetto della Fabbrica del Duomo e direttore emerito del Museo del Duomo. Per tutta la vita ha lavorato per dare lustro al luogo simbolo dei milanesi e alla sua Madonnina. Brivio ha sovrinteso tutti i lavori di messa in sicurezza e di restauro del capolavoro dell’architettura medioevale del capoluogo lombardo ed è stato anche autore della “Guida del Duomo di Milano”, pubblicata fin dagli anni Ottanta e tradotta nelle principali lingue per i turisti (francese, inglese, tedesco e spagnolo). Brivio è autore anche di “Le vetrate del Duomo di Milano. Un itinerario di fede e di luce” (Ned, 1998), “Vita e miracoli di San Carlo Borromeo. Itinerario pittorico nel Duomo di Milano” (Ned, 1995).