Alla Camera del Lavoro di Milano il tributo di Anna Maria Castelli a Domenico Modugno

Omaggio di Anna Maria Castelli a Domenico Modugno sabato 28 settembre sul palcoscenico della Camera del Lavoro di Milano. La ‘cantattrice’ presenterà l’album “Cosa sono le nuvole”, nel trentennale della morte di una delle personalità più rilevanti della storia della canzone italiana del secolo scorso. L'appuntamento, il secondo della nuova stagione dell’Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, avrà inizio live ore 17.30.

Nato a Polignano a Mare nel 1928, Modugno è stato pioniere nel portare la teatralità nell’interpretazione delle sue canzoni, oltre che un geniale cantautore e un autore di testi che parlano della vita, dell’amore e anche del lavoro, portando in scena i drammi di tutti, anche degli ultimi, dei dimenticati. Per rendergli omaggio, Anna Maria Castelli, che sei anni fa ha pubblicato l’album "Cosa sono le nuvole", presenterà proprio i brani di quel disco, con quelle capacità di personalizzare i testi, di renderli qualcosa di vivo, proiettandoli in quel tipo di interpretazione teatralizzata che la contraddistingue. Con lei si esibiranno, sul palco dell'Atelier, il versatile chitarrista argentino Adriàn Fioramonti, un virtuoso della fisarmonica, compositore e arrangiatore quale Thomas Sinigaglia e il brillante batterista e percussionista Stefano Rapicavoli, attivo tra jazz e musica classica.

Dove: Camera del Lavoro, auditorium G. Di Vittorio, corso di Porta Vittoria 43, Milano. On line: www.secondomaggio.org Ingresso: biglietto (10 euro) con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro); abbonamento stagionale: 80 euro.