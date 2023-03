Previsioni meteo in Lombardia, da lunedì pioggia e temperature in calo

Meteo instabile a Nord Ovest

Milano, 12 marzo 2023 – Se la giornata di oggi, domenica 12 marzo, sarà caratterizzata da tempo stabile su buona parte del Centro-Nord da lunedì sera arriverà una perturbazione che porterà pioggia. Al Nord già nella serata di oggi è atteso un brusco calo delle temperature, anche di 5-7 gradi tra Lombardia e Piemonte.

Lunedì sera una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia raggiungerà il Nord-Ovest portando un po' di pioggia soprattutto nella notte successiva; martedi il sistema perturbato sarà attivo più che altro sul Nord-Est, sulle regioni centrali di ponente e tra pomeriggio e sera anche sul basso Tirreno tra Campania e Calabria in un contesto climatico ancora mite.

Ecco le previsioni nel dettaglio di lunedì 13 e martedì 14 marzo

Lunedì 13 marzo

Al mattino tempo prevalentemente soleggiato, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud dove prevarrà un cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di sottili velature; nubi in aumento al Nord-Ovest e velature a tratti anche dense nel Nord-Est. Nel corso del pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con un cielo fino a nuvoloso e qualche pioviggine in arrivo sulla Liguria; nel Nord-Est e al Centro tempo solo parzialmente soleggiato a causa del passaggio di nubi medio-alte; cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole maggiori. Dalla sera piogge sparse nelle regioni del Nord-Ovest in estensione nella notte al Nord-Est e alla Toscana nord-occidentale; nella notte fenomeni localmente intensi e con rischio di temporali in Liguria. Sulle Alpi neve sopra 1.700-2.000 metri. Temperature minime in generale calo.

Martedì 14 marzo

Dopo una notte piovosa, al Nord-Ovest il tempo torna più' stabile già in mattinata con solo residui rovesci o temporali nell'est della Lombardia e nel Levante ligure e qualche residuo fiocco di neve nelle creste alpine occidentali oltre i 1400-1600 metri; nel corso della giornata parziali schiarite, piu' diffuse dalla sera. Al Nord-Est sarà invece una giornata molto nuvolosa, con precipitazioni sparse e condizioni di instabilità: rischio di rovesci o isolati temporali su Emilia e Venezie, limite della neve inizialmente anche sopra i 1600-1700 metri ma in progressivo calo, specie in serata. Fase instabile anche al Centro, con precipitazioni a iniziare da Toscana, Umbria e Lazio, a carattere di rovescio dapprima in Toscana, in estensione nel pomeriggio fino alle Marche e alla Campania. Tempo un po' piu' soleggiato nel resto del Sud, nelle Isole, e al mattino anche su coste abruzzesi e molisane; dal pomeriggio qualche occasionale rovescio in costa sulla Puglia adriatica e in serata possibili rovesci anche sull'ovest della Basilicata e sulla Calabria tirrenica. Temperature minime quasi ovunque in aumento, più sensibile al Centro-Nord e Sardegna e massime in crescita nell'estremo Nord-Ovest.