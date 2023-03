Il Mantova sprofonda: l’Arzignano passa in dieci

Brutto ko interno per la squadra di Mandorlini (dalla pagina Facebook Mantova 1911)

Il Mantova cade in casa con l’Arzignano e vede complicarsi (e non poco) la sua posizione. Alla squadra di Mandorlini non sono mancati impegno e generosità, ma è venuta meno la concretezza che avrebbe potuto mettere in difficoltà un avversario sempre attento, che ha saputo difendersi al meglio anche giocando in dieci dal 41’ del primo tempo, fino a trovare nel finale lo spunto che ha lasciato mestamente a mani vuote i biancorossi.

In avvio il primo tentativo è dei virgiliani, tornati per l’occasione alla difesa a quattro, ma Guccione non riesce a concludere la manovra dei padroni di casa. I vicentini rispondono con Barba, ma Matteucci respinge. Con il passare dei minuti la squadra di Mandorlini cerca di assumere le redini della delicata sfida, ma non riesce a chiamare seriamente in causa Saio. La difesa guidata dall’ex Milillo non concede spazi e nella prima mezz’ora i padroni di casa riescono ad andare al tiro con Guccione e Padella, ma il risultato non muta.

Al 41’ Piana assesta una gomitata a Padella e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Mantova cerca di sfruttare l’opportunità e nella ripresa torna in campo deciso a sbloccare il risultato. Mister Mandorlini spinge in avanti la sua formazione, ma il pericolo principale del secondo tempo è di marca vicentina, con Molnar che al 12’ colpisce la traversa. Nel finale il Mantova si appresta a giocare il tutto per tutto in avanti, ma il serrate dei virgiliani viene preceduto da Bordo che al 37’ scaglia una secca sventola alle spalle di Chiorra.

È la rete che decide le sorti dell’incontro e lascia a mani vuote un Mantova che in pieno recupero si vede annullare per fuorigioco (subito decretato dall’arbitro) l’illusorio pareggio di Bocalon e si trova sempre più invischiato nella zona play out.

Mantova-Arzignano 0-1 (0-0)

Mantova (4-3-3): Chiorra 6; Fazzi 6, Padella 6 (3’ st Iotti 6), Matteucci 6,5, Silvestro 6 (1’ st Mensah 6); Gerbaudo 6,5, Pedone 6 (19’ pt Messori 6 dal 34’ st Procaccio sv), Pierobon 6; Guccione 6, Bocalon 6,5, D’Orazio 6 (34’ st Rodriguez sv). A disposizione: Malaguti; Chiesa; Ceresoli; Ghilardi; Conti; Panizzi; Fontana; Darrel; Yeboah. All: Andrea Mandorlini 6.

Arzignano (4-3-1-2): Saio 6; Davi 6,5, Milillo 6,5, Piana 5, Lattanzio 6; Barba 6,5, Casini 6 (44’ pt Bordo 6,5), Cester 6 (23’ st Cariolato 6); Fantacci 6 (44’ pt Molnar 6,5); Parigi 6, Grandolfo 6 (23’ st Nchama 6). A disposizione: Morello, Pigozzo; Nannini; Bonetto; Lunghi; Tremolada; Belcastro; Tardivo. All: Giuseppe Bianchini 7.

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 6.

Reti: 37’ st Bordo (M).

Note: ammoniti Casini; Lattanzio; Fantacci; Messori; Iotti; Tardivo – espulso 41’ pt Piana – angoli 5-4 – recupero: 6’ e 3’.