Lecco, controlli e sanzioni in centro città

Lecco, 16 dicembre 2023 – Controlli della polizia in centro a Lecco, con particolare attenzione a piazza Diaz, piazza Cermenati, piazza XX Settembre e sul lungolago. Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha impiegato personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Lecco.

I controlli si sono estesi alla stazione ferroviaria di Lecco, in aggiunta ad accertamenti amministrativi e di clienti di alcuni locali pubblici. In un ristorante è stato trovato un lavoratore non in regola, e il titolare ha ricevuto 10mila euro si sanzione. In tutto sono state identificate 22 persone e controllati 7 esercizi commerciali in varie zone del centro di Lecco.