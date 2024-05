Vercurago, 11enne scappa dalla comunità: “Chi ha visto Alessandro chiami i carabinieri”

Vercurago (Lecco), 14 maggio 2024 – Alessandro ha solo 11 anni. E' ospite in una comunità per minori, da cui però è scappato domenica sera, facendo perdere le proprie tracce. Alessandro Jedid Mohamed è un bambino di 11 anni. E' stato affidato agli educatori della Casa San Girolamo di Somasca a Vercurago, una struttura per ragazzini disagiati, fragili o vittime di violenza che devono essere temporaneamente collocati in un ambiente protetto. Domenica sera Alessandro è scappato dalla comunità, senza dire nulla a nessuno.

Da ormai due giorni nessuno sa dove sia, con chi sia, perché. Non ha soldi contanti, né bancomat e nemmeno un cellulare. Quando si è allontanato indossava una maglietta dell'Atletico Madrid di colore violaceo: dietro la scritta “Momo”. Aveva inoltre pantaloni corti bianchi e scarpe da tennis nere marca Nike. “Si invita chiunque ritenga di averlo visto o di avere utili elementi di conoscenza da riferire, a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Lecco”, è l'appello che arriva dalla prefettura. E' un minore, chiunque lo aiuti a nascondersi sta commettendo un reato.