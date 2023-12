Vandalizzato il presepe dei bambini

È rimasto intatto solo per pochi giorni il presepe realizzato in piazza Cavour dai bimbi della scuola dell’infanzia Venini con l’aiuto delle loro insegnanti. L’altra sera qualcuno ha strappato il fondale e rovinato le sagome di cartone colorate dai bambini con le immagini della Natività. Una gesto di pessimo gusto che non è passato inosservato nella piccola comunità della Valsassina dove in tanti, soprattutto via social, si augurano pene esemplari per i vandali. Per ora non sono state presentate denunce, anzi le maestre della scuola materna hanno deciso di rimettersi al lavoro, insieme ai bimbi, per riparare al più presto i danni e risistemare il presepe. In particolare verrà sostituita con una nuova l’immagine della chiesa della Madonna di Biandino, particolarmente cara alla comunità locale, che è stata strappata e fatta a pezzetti. Ro.C.