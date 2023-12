Ultimo saluto all’alpino. Franco Milesi

L’alpino Franco Milesi è andato avanti. È mancato all’età di 99 anni uno degli ultimi reduci dei campi di concentramento nazisti e della Seconda guerra mondiale. Si è spento a Erve, suo paese d’origine, dove è nato, cresciuto, vissuto e tornato dopo essere stato liberato e rimpatriato. Franchino, come lo chiamavano tutti con affetto, aveva indossato divisa e cappello con la penna nera nel luglio 1943: Tirano al 5° Alpini. L’8 settembre l’armistizio e la cattura da parte degli ex alleati tedeschi. Prima la prigionia a Bolzano, successivamente il nel campo di Luckenwalde in Germania per cinque mesi, quindi il trasferimento a Berlino e dopo Königs Wusterhausen vicino al fronte russo, sempre ai lavori forzati. A liberarlo dai nazisti furono proprio i soldati russi, ma riuscì a tornare a casa solo alla fine dell’ottobre del 1945. Una volta di nuovo a Erve ha lavorato come muratore, fino alla pensione.

Nel 1973, il 16 luglio, era stato insignito della Croce al merito di guerra. Nel gennaio 2018 invece l’allora prefetto Liliana Baccari gli aveva consegnato la Medaglia d’onore riservata ai deportati e internati nei lager nazisti e nei campi di lavoro forzato. "Era uno degli ultimi alpini reduci dalla Germania – lo ricorda il sindaco Giancarlo Valsecchi –. Era stato per tre mandati consigliere comunale di Erve. L’ultimo mandato lo aveva ricoperto proprio con me sindaco nel 1980. Da allora con lui era nato un rapporto di stima e di amicizia che si è protratto nel corso del tempo". Franco lascia Claudina, la moglie, con cui era sposato da più di 60 anni, oltre al figli Andrea, la nuora Elisabetta e i nipoti Alessia e Wlody. Il funerale è stato celebrato ieri: a rendergli omaggio, oltre a familiari, amici e rappresentanti istituzionali, anche gli alpini dell’Ana sull’attenti. D.D.S.