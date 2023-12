Tre notti al parco a combinare guai. Ragazzini scoperti dai carabinieri

Per tre notti è andata bene, la quarta invece hanno trovato i carabinieri che li aspettavano al varco. I militari di Lurate Caccivio hanno denunciato quattro ragazzini di 16 e 17 anni, colpevoli di tre notti brave al parco pubblico di Villa Guardia, dove nella biblioteca comunale c’è anche proprio la sede dell’Associazione nazionale carabinieri. I quattro adolescenti sono stati denunciati per invasione di terreni ed edificio oltre che per deturpamento e imbrattamento, ricettazione e porto d’arma bianca. Sono stati pure segnalati per droga perché, oltre che a disegnare graffiti e scarabocchi ovunque, sono stati sorpresi a fumarsi uno spinello. I quattro minorenni, incastrati grazie alle telecamere municipali, hanno bivaccato al parco le notti del 12, 13 e 14 dicembre, combinando parecchi danni. Ci hanno provato pure il 15, ma i carabinieri li hanno sorpresi all’opera. Uno aveva in tasca un coltello a serramanico, un altro un bancomat e una tessera sanitaria rubati e il terzo una confezione di lucido da scarpe nero, mentre tutti avevano in bocca uno spinello.

D.D.S