Tentati furti e danni ingenti: "Qui non c’è più pace"

La spaccata nella notte tra lunedì e martedì ai danni del bar Panissimo di via Paglia, zona centrale della città. La telecamera ha ripreso un uomo che alzava la serranda. Poi soltanto il buio, per circa un’ora, fino a che le immagini non mostrano la vetrina in frantumi. Titolare e baristi se ne sono accorti all’apertura: "Non abbiamo capito se volesse entrare, ma sia stato disturbato ed è scappato – spiegano – oppure se volesse semplicemente danneggiare la vetrata". Per rompere il vetro l’autore probabilmente ha usato come ariete uno dei tavolini esterni al locale, affacciati su via Paglia. Al netto dei danni, si parla di 5mila euro (e non solo per la vetrina rotta) l’uomo non ha rubato nulla: "Qui purtroppo la situazione sta degenerando negli ultimi giorni, sta succedendo di tutto", continua il titolare riferendosi alla rissa di lunedì pomeriggio tra stranieri in piazzale Alpini, in cui uno di loro è rimasto anche ferito.

Il titolare del bar Panissimo ha ribadito di aver scritto all’assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Gandi, chiedendo più controlli in zona, con l’assessore che si è detto disponibile al confronto. Danni si sono registrati anche al dehors di un ristorante sempre in via Paglia. F.D.