Straniero minaccia i controllori elvetici

La Polizia Cantonale dei Grigioni è dovuta intervenire venerdì scorso a Poschiavo a causa del comportamento di un uomo che fra i vari reati commessi ha anche ripetutamente minacciato il personale ferroviario a bordo del Trenino rosso.

Sempre nella giornata di venerdì i collaboratori della Ferrovia Retica hanno, inoltre, denunciato il furto di generi alimentari da un vagone merci. L’uomo non è sconosciuto alle forze dell’ordine in quanto dall’inizio di febbraio era stato oggetto di oltre una dozzina di interventi di Polizia. L’individuo viaggiava ripetutamente sprovvisto di biglietto e veniva condotto presso gli uffici di Polizia per i dovuti accertamenti del caso. Solo dalla metà di febbraio ad oggi nei suoi confronti sono state sporte quattro denunce per violenza o minaccia contro le Autorità e i funzionari (personale ferroviario). In parte di questi casi, ma anche in altri concernenti furti o molestie, al 38enne, cittadino rumeno, veniva riscontrato un elevato tasso alcolico. A causa del suo comportamento dovrà ora rispondere alla Procura dei Grigioni. Ga.Ga.