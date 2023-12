Omaggio al centenario della GdF

GALBIATE

È il decano dei finanzieri lecchesi. Il vicebrigadiere Giovanni Battista Tanchis, in congedo dal 1979, ha compiuto ieri 100 anni. Per festeggiare il traguardo del secolo, è andato a trovarlo direttamente a casa sua, a Galbiate, il comandante provinciale della Finanza di Lecco, il colonnello Emilio Fiora, che gli ha portato gli auguri personali del capo di stato maggiore in persona, generale di Divisione Leandro Cuzzocrea e del comandante regionale della Lombardia, il generale Giuseppe Arbore. Con lui anche i soci dell’Anfi, l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia e il sindaco Piergiovanni Montanelli. Come regalo, il comandante dei finanzieri lecchesi ha regalato al centenario due stampe: una raffigurante l’antico motto della VI Legione della Guardia di Finanza, che recita "Più del dovere" e l’altra che ritrae una delle immagini della moderna Polizia economico finanziaria. Il nonno dei finanzieri è originario della di Semestene, in provincia di Sassari in Sardegna. Si è arruolato l’11 gennaio 1943, in piena Seconda guerra mondiale, durante la quale è stato di stanza a Roma. Successivamente, nel novembre ‘51, è stato trasferito appunto alla VI Legione di Como, a proteggere i confini e dare la caccia a contrabbandieri di sigarette e spalloni, quando non c’erano intercettazioni né tecnologia, ma solo appostamenti, pedinamenti e inseguimenti a perdifiato nei boschi nel buio della notte. Poi il passaggio alla Polizia tributaria. Nel 1959 è stato insignito della Croce d’argento per merito di servizio.

Daniele De Salvo