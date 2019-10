© Riproduzione riservata

Merate (Lecco), 17 ottobre 2019 – Il suono greve dei rintocchi adella campana più grande del campanile della chiesa prepositurale diquesta mattina, giovedì, ha annunciato ai fedeli la scomparsa nella notte all'età di, storicodella parrocchia centrale di Sant'Ambrogio di Merate e a lungodel decanato di Merate, nominato poiMONSIGNOR FELICE VIASCO - Era originario di, dove è nato il 24 aprile 1928 e dove ha celebrato la sua prima messa, dopo essere stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1953 per imposizione delle mani del cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. Inizialmente ha svolto il suo ministero pastorale come coadiutore e assistente pastorale all'oratorio della parrocchia Regina Pacis di Monza, poi, nel 1972, è approdato come prevosto a Merate, dove è rimasto per 33 anni, fino al 2005. Durante la sua permanenza a Merate è stato per 26 anni anche decano del decanato di Merate.Una volta raggiunta l'età del pensionamento l'allepoca arcivescovo della diocesi ambrosiana Dionigi Tettamanti lo ha nominato canonico del Capitolo metropolitano, che è il collegio dei presbiteri ai quali spetta assolvere le funzioni liturgiche del Duomo. L'anno scorso, a febbraio 2018,IL FUNERALE - Il funerale verrà celebrato dopodomani, sabato, alle 9.30nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo. Domani sera, venerdì, alle 20.30 sempre a Concorezzo, ma nella chiesa di Sant'Anontio è prevista invece la recita del rosario. A Merate lunedì alle 20.30 in prepositurale ci sarà una messa di suffragio.