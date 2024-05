Matematica, a lezione con le api

A lezione di matematica, giocando con i ricercatori del Politecnico di Lecco e con le api. Gli studenti di seconda media di diversi istituti scolastici lecchesi - il comprensivo statale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il comprensivo don Giovanni Ticozzi e l’Antonio Stoppani - hanno partecipato al laboratorio didattico intitolato "Matematica in gioco". L’obiettivo è stato quello di proporre a ragazze e ragazzi la matematica come fonte di ispirazione per soluzioni tecnologiche innovative e come manifestazione spontanea nelle forme della natura. In cattedra sono salite Monica Conti, professoressa del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, e le colleghe Paola Morando e Maria Luisa Spreafico dell’Università degli Studi di Milano, affiancate dalle... api. Tra le diverse attività proposte, una è stata infatti sulla matematica delle api, affrontando la tassellazione del piano, cioè i modi di ricoprire il piano con una o più figure geometriche ripetute all’infinito senza sovrapposizioni, come fanno le api nei loro alveari, e alcuni problemi isoperimetrici. I matematici del futuro hanno così compreso perché le api scelgono l’esagono come forma per le celle del loro alveare. Hanno inoltre esplorato le geometrie dell’origami applicate alla progettazione di pannelli solari spaziali e stent cardiaci, manipolando e osservando prototipi di carta. "Ancora una volta, il Polo territoriale di Lecco conferma il suo ruolo fondamentale nella promozione della cultura tecnico-scientifica tra i giovani ", spiegano dal campus lecchese del Politecnico di Milano. D.D.S.