L’auto va fuoco all’improvviso. Il conducente si mette in salvo

Fumo e fiamme travolgono l’auto in movimento, conducente salvo. Attimi di paurta, alle 21.30 di sabato sera, in via Battisti a Casalpusterlengo nel Lodigiano. Un uomo stava percorrendo la strada quando ha dovuto accostare di fretta e fuggire appena in tempo. La sua auto, una Peugeot alimentata a benzina, presumibilmente per un guasto, ha infatti improvvisamente preso fuoco. Le fiamme l’hanno presto avvolta, carbonizzandola ma, per fortuna, non ci sono stati feriti. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. o pesantemente il veicolo.

A Padenghe del Garda, nel Bresciano, un altro incidente ieri pomeriggio. Vittima un pedone. Verso le 14.40, lungo via Marconi, nei pressi del ristorante Aquariva e della rotonda del West Garda si è verificato l’investimento di un pedone. Un’auto proveniente da Desenzano, le cui cause sono attualmente al vaglio della polizia locale, ha investito una persona, prima di schiantarsi contro una ringhiera e ribaltarsi. L’incidente fortunatamente non ha causato feriti così gravi da essere considerati in pericolo di vita, anche se qualche preoccupazione c’è per il pedone, che ha riportato diverse lesioni. Sul posto c’era la polizia locale della Valtenesi.