Sul Lario i turisti aumentano, le corse dei traghetti no: polemiche sul ramo lecchese del lago

Lecco – I passeggeri aumentano, le code nelle biglietteria e agli imbarcaderi pure, i traghetti e le corse per attraversare il lago di Como no. Anzi lungo le rotte del Lario incrociano sempre i battelli del servizio di navigazione pubblica. "Si comunica agli spettabili clienti che l’orario attualmente in vigore dal 25 marzo 2024 al 26 maggio 2024 sul lago di Como sarà prorogato fino a domenica 23 giugno 2024", è il laconico messaggio comunicato dai vertici della Navigazione Laghi, che gestiscono proprio il servizio di trasporto pubblico sul Lario e sugli altri grandi laghi lombardi. Significa che le corse non verranno implementate prima della fine del mese prossimo, a dispetto appunto all’aumento degli spettabili clienti cresciuti del 18% e le numerose e reiterate promesse di implementare il servizio.

Lo denuncia sdegnato il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini: "Nonostante gli impegni ad aumentare il servizio o, quantomeno, a garantire le stesse corse dell’anno scorso, considerando anche il continuo aumento di turisti sul ramo lecchese del Lario, da Navigazione Laghi avvisano la proroga dell’orario primaverile fino a domenica 23 giugno. Tutto ciò senza confronto e senza una comunicazione preventiva con i rappresentati istituzionali e gli amministratori locali del territorio".

Il consigliere regionale punta implicitamente il dito pure contro il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il consigliere provinciale delegato Stefano Simonetti, entrambi della Lega, che si erano resi in qualche modo garanti dei roboanti proclami disattesi su una sostanziale miglioria del servizio. Anche i primi cittadini sono però arrabbiati. Per permettere ai turisti di attraccare a Oliveto, il sindaco ha investito 20mila euro di risorse comunali per reclutare già per il 26 maggio pontilisti.