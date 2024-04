La cenerentola Lecco: "Lotteremo fino alla fine"

di Enrico Levrini

LECCO

Il Lecco lotterà fino all’ultimo per provare a centrare una ormai utopistica salvezza e, soprattutto, per terminare la stagione con grande dignità. "Finché la matematica non ci dà per spacciati dobbiamo provarci. Proviamo a portare a casa qualche partita, poi magari la storia cambia. Quel che è certo è che ci proveremo fino alla fine" Le parole di Nicolò Buso (nella foto), autore del gol dell’1-1 in casa dello Spezia che ha permesso al Lecco di uscire imbattuto dal Picco, certificano lo spirito battagliero di una squadra che, con il ritorno di Malgrati in panchina al posto di Aglietti, pare abbia ritrovato gioco, determinazione e tante certezze.

La montagna da scalare, certo, è altissima perché la classifica è impietosa: a 6 partite dal termine, con ancora 18 punti teoricamente disponibili, il Lecco si trova a -10 dalla zona playout. Non è il caso di farsi troppe illusioni. A La Spezia la squadra ha giocato bene e retto nel finale quando è rimasta in 10 per l’espulsione (ingiusta) di Sersanti. Un Lecco che ha dato battaglia e che alla fine si è meritato gli applausi degli oltre 400 tifosi blucelesti presenti sulle tribune del Picco. Ma è già ora di voltare pagina, sabato alle 16.15 i ragazzi di Andrea Malgrati ospiteranno la Reggiana di Alessandro Nesta che, con 40 punti al suo attivo, non è ancora salva e cerca punti importanti per blindare la serie B.