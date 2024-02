Incidente a Osnago: due giovani di 22 e 27 anni feriti in un frontale sulla ex Statale 36

Osnago (Lecco), 11 febbraio 2024 – Una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 27 sono rimasti feriti in un incidente del sabato sera. L'incidente è successo sabato sera appunto a Osnago, sulla ex Statale 36.

Lei era al volante di una utilitaria Ford, lui di un furgone da lavoro. Lo scontro è stato un frontale: forse uno dei due ha tentato un sorpasso azzardato oppure ha compiuto un errore di guida a causa della pioggia e del buio. Per evitare di rimanere coinvolto anche lui nell'incidente, il conducente di una seconda utilitaria ha sterzato bruscamente ed è quasi finito nel fossato che delimita quel tratto di strada.

I due giovani sono rimasti bloccati a bordo dei mezzi. Sono stati liberati dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate e poi soccorsi dai sanitari di Areu e dai Volontari pronto soccorso e pubblica assistenza di Vimercate. Sono stati poi trasferiti d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Vimercate, dove sono stati ricoverati in osservazione. I carabinieri hanno dovuto chiudere temporaneamente la 342 dir, con ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona, già congestionata per l'orario e per il maltempo. Gli altri automobilisti sono stati deviati sul viale di arroccamento parallelo alla ex 36.