Incendio nella notte. A fuoco una baita

Le fiamme, divampate la notte intorno alle 3, in montagna, a Faedo, a Casargo sul confine con Premana, hanno completamente distrutto un appartamento e scoperchiato quello attiguo, nella stessa baita. Il rogo è divampato probabilmente per il surriscaldamento della canna fumaria di un camino lasciato accesso nella porzione di baita da alcuni ragazzi che stavano festeggiando nell’ala accanto. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano, insieme ai colleghi del distaccamento di volontari di Valmadrera e agli effettivi del comando provinciale di Lecco. "L’unica via di accesso è un sentiero, largo e ben curato, ma comunque disagevole per i mezzi di soccorso", spiega il sindaco di Casargo Antonio Pasquini. Fortunatamente le fiamme non hanno provocato feriti ma solo tanti danni.