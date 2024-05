I ragazzi dello Snodo imbianchini

Dopo oltre un anno di convivenza tra la città di Erba e le scritte anarchiche con cui erano stati imbrattati alcuni muri, i giovani dell’associazione Lo Snodo si sono attivati per ripulire la zona all’altezza del civico 7 di via Turati. L’intervento è in programma nel pomeriggio di sabato 25 maggio, grazie alla disponibilità di diversi volontari, giovani e adulti, e sarà sostenuto economicamente dall’associazione, che ha sede presso la stazione di Erba. "Nelle ultime settimane abbiamo organizzato una pulizia delle strade della città di Erba - spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – coinvolgendo diversi giovani, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Nelle prossime settimane ne organizzeremo un’altra con i ragazzi dell’Istituto Enfapi. Visto il successo di tali iniziative, e visto che fra gli obiettivi dell’associazione ci sono anche la promozione della cittadinanza attiva e l’attenzione verso l’ambiente che ci circonda, abbiamo pensato di metterci in gioco anche per quanto riguarda la pulizia delle scritte anarchiche, realizzate più di un anno fa".

A metà aprile i giovani volontari hanno contattato l’amministrazione del condominio, rendendosi disponibili per la pulizia delle scritte e la ritinteggiatura dei muri: "Offriremo la mano d’opera – aggiunge Pelucchi - e copriremo tutte le spese economiche necessarie per l’intervento". I condomini hanno accolto molto positivamente la proposta, e alcuni hanno fato disponibilità a lavorare assieme ai ragazzi.