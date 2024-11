MIssaglia, 7 kg di droga etichettata nel freezer: arrestato 34enne

Missaglia (Lecco), 13 novembre 2024 – Sette chili di hashish nel congelatore di casa. A nascondere la droga nel freezer era un italiano di 34 anni che abita a Missaglia. Lo hanno arrestato gli agenti della Polizia di Stato a Milano. I poliziotti della Volanti lo hanno intercettato tra via Bisceglie e via Lorenteggio. Lui era a bordo della sua Vw Golf, fermo in colonna davanti a loro. Sembrava agitato, continuava a chinarsi e guardare sotto il sedile del passeggero, come per controllare qualcosa, per poi rialzarsi e guardare gli agenti: un atteggiamento equivoco, anzi sospetto.

Non si sbagliavano: lo hanno fermato, controllato e sotto il sedile del passeggero dove continuava a controllare hanno trovato mezzo etto di hashish, un bilancino elettronico e 21mila euro in contanti. Dall'auto in strada, la perquisizione si è spostata a Missaglia, a casa del 34enne, dove, infilati nel congelatore appunto, c'erano altri 7 chili di hashish. L'hashish era confezionato diviso in diversi panetti imbustati, etichettati con l'indicazione del peso e con i nomi attribuiti alla diversa varietà di stupefacente: Fanta, Trop Leg, Tropicali...

Altri 60 grammi erano in un barattolo di vetro e altre dosi di marijuana in bella vista sul tavolo. In cantina invece c'era un estrattore di resina e olii di hashish. Il brianzolo è finito a San Vittore con l'accusa di spaccio. Dalle prime indagini si è scoperto che spacciava tramite il suo profilo social, dove pubblicizzava in chiaro tutta la droga che era in grado di procurare e vendere.