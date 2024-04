Botte in casa. Marito violento allontanato

I maltrattamenti andavano avanti da anni, sia nei confronti della moglie, che poi aveva presentato denuncia contro il marito, che nei confronti dei tre figli, di cui due minorenni. Una situazione che poteva prendere una piega ancor più pericolosa.

Avviate le indagini, domenica è scattato il protocollo previsto dal “codice rosso“ nei confronti di un 45enne, origini nigeriane, residente a Strozza, in Valle Imagna: l’uomo è stato allontanato da casa e non potrà più avvicinarsi ai propri familiari.

A eseguire la misura cautelare nei suoi confronti sono stati i carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore. A loro, a metà febbraio, si era rivolta la moglie, sua connazionale, e aveva raccontato gli episodi che accadevano dentro le mura di casa. Maltrattamenti che si ripetevano da troppo tempo. In quella circostanza la donna aveva querelato il marito per i ripetuti episodi di violenza, sia fisiche che verbali, che aveva dovuto subire, così come i suoi figli.

A conclusione del lavoro dei militari dell’Arma, che hanno raccolto una serie di elementi a carico dell’uomo, il gip, su proposta del pm, ha disposto l’allontanamento da casa, con divieto di avvicinamento e comunicazione con le persone offese. Inoltre, gli è stato imposto il divieto di dimora nel comune della Valle Imagna. Il 45enne, che è dovuto andare via dalla propria residenza, ha poi stabilito il proprio domicilio in un altro paese della Bergamasca, nell’abitazione di alcuni conoscenti.

