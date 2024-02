Anziano falciato e ucciso. Il conducente senza patente

Non avrebbe nemmeno potuto guidare il pensionato di 82 anni di Ronco Briantino che l’8 gennaio 2023, una domenica, lungo la Sp 54 ha falciato e ucciso Carletto Fumagalli, cacciatore e penna nera di 87 anni di Cernusco Lombardone. Aveva infatti la patente scaduta. Eppure era lo stesso al volante della sua vecchia Fiat Stilo. Se non si fosse messo alla guida Carletto, che stava uscendo da un bar, non sarebbe morto. L’automobilista, che inizialmente non si era nemmeno fermato e aveva tirato dritto fino a casa, perché – così a ha sostenuto - non si era accorto dell’incidente, salvo poi notare uno specchietto distrutto e tornare indietro, è stato condannato a un anno, pena comunque sospesa. Il verdetto, al termine del processo con rito abbreviato, è arrivato nei giorni scorso. Oltre alla guida con patente sospesa e naturalmente all’omicidio colposo, all’82enne è stato rimproverato pure di aver guidato in maniera imprudente lungo quel tratto di strada. Di certo non potrà più investire nessuno, perché la patente gli è stata revocata definitivamente. D.D.S.