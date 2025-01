“Alti e bassi“. Sono gli eredi dei Cetra

Alti e bassi, da Back a Jannacci a tutto jazz. Lo spettacolo è in programma questa sera, venerdì al teatro comunale Fabrizio De’ Andre. Si comincia alla 21. Il costo del biglietto è di 25 euro. I critici considerano gli Alti e bassi "gli eredi dei Cetra". Sono un quintetto vocale a cappella attivo fin dal 1994. Con le voci e cinque microfoni costruiscono le loro armonie senza far uso di strumenti, ma imitandone all’occorrenza alcuni come batteria, basso, fiati, chitarre... Offrono un mix di intrattenimento, cabaret, musica, cultura sempre in punta di ironia e con garbo. Hanno vinto numerosi premi internazionali.