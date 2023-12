Gli inciampi dei vip non bastano mai

Ai mariti, agli amici, ai parenti siamo capaci di rinfacciare pure gli sgarbi subiti alla scuola materna o nei sogni. Ma ai personaggi famosi, noi italiani, perdoniamo (quasi) tutto e (quasi) all’istante. Cosa deve combinare un vip per cadere dal cuore dei suoi sostenitori? Sparare per strada? No, non basta. Il rapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, dopo una condanna a 5 anni e due mesi per aver preso parte alla sparatoria del luglio 2022 in zona corso Como, è pronto al suo primo Forum di Assago e c’è da scommettere che non ci saranno poltroncine vuote.

Usare la beneficenza per i bambini malati per fare soldi a palate? Non è detto. Lo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni e la Balocco sembra aver assestato un duro colpo all’imprenditrice, che in genere di fronte alle critiche vola alta sulle nuvolette rosa dell’indifferenza. L’impero Ferragni in questi giorni sta vacillando ma non è assolutamente detto che crolli. Già altre volte gli scivoloni di nostra signora di Citylife sono stati dimenticati velocemente. Succederà anche questa volta?