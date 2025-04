Esagramma la sinfonia del coeur

e Fabio WolfEsagramma, la sinfonia del coeur De pussé de trent’ann a Milan la gh’è ona realtaa che la fa de la musica ona occasion per cress insema e per trovà la gran soddisfazion de vess part de ona orchestra sinfonica meravigliosa. Parlomm de la fondazion Sequeri - Esagramma, che la g’ha la soa bella sed lì vesin al Monte Ceneri, in la via Bartolini. Chì gh’è anca on auditorium de tutt rispett. Se sa che el pentagramma el g’ha cinq righ, l’esagramma ghe n’ha vun pussé per dagh spazzi a tucc, perché l’è propi el righ avert a incontrà i alter, drenta l’emozion musical.

El metodo Esagramma, ideaa del Pier Angelo Sequeri e de la Licia Sbattella, del 1984 el mett in la pratica la volontaa de condivision de on spazzi sinfonich orchestral cont i personn diversament abil, per rend la Musica, cont la emma maiuscola, accesibil propi a tucc. L’Orchestra Sinfonica Inclusiva Esagramma la mett fianch a fianch giovin e men giovin, cont o senza disabilitaa, ex allievi e insegnant, ma anca student de i scol musical civich e amator de la musica. El risultaa l’è sorprendent per la bellezza e l’accuratezza che i musicista metten in di lor esecuzion.

La sarà propi Esagramma, cont archi, arpe e fiaa, sott’a la direzion del Maester Gabriele Rubino, a arrangià la colonna sonora del noster noeuv colossal teatral musical “The Mary Shelley Picture Show” al teater Elfo Puccini el 12 e el 13 de giugn, cont i canzon scrivude giò del Wolf, per on spettacol mostruosament incredibil.