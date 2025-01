SuperEnalotto, centrato a Magherno il ‘5+1’ da 556mila euro: “Ma il vincitore non lo abbiamo visto”

Magherno (Pavia), 22 gennaio 2024 – “Molti giocatori abituali questa mattina sono venuti a controllare la schedina che avevano giocato e con la quale avevano vinto 2 o 5 euro, ma del fortunato vincitore neppure l’ombra”.

I titolari del bar tabaccheria Doc di via Roma 188 a Magherno, Matteo e Mary Maestri non hanno proprio idea di chi sia riuscito a centrare al Superenalotto un ‘5+1’ da 556.616,97 euro nel concorso di ieri, martedì 21 gennaio. “In questo periodo – ha aggiunto l’esercente – nel paese vicino avevano i macchinari bloccati e, di conseguenza, venivano a giocare da noi. Quindi può essere chiunque ad aver vinto. Come si dice sempre in questi casi, speriamo che i soldi siano andati a chi ne ha bisogno. Di certo chi ha giocato è stato molto fortunato e non ha investito una somma ingente: da noi le schedine sono tutte da pochi euro, è difficile che qualcuno arrivi con una giocata da 30 euro”.

L’anno scorso nello stesso bar erano stati vinti 50mila euro. “Allora era il 12 gennaio – ha ricordato Matteo -, quest’anno il 21, magari nel 2026 sarà il 30. Ci aspettiamo un aumento di giocatori il prossimo gennaio. Anzi, a pensarci bene converrà che giochi pure io l’anno venturo”.