Un vortice di bassa pressione si avvicina minacciosamente all'Italia. L'estate va in crisi: nelle prossime ore su parte del Paese sono attesi temporali, nubifragi e grandine. Al Nordovest dal pomeriggio-sera peggioramento su medio alto Piemonte, Valle d'Aosta, alta Lombardia con qualche temporale in intensificazione durante la notte, quando le precipitazioni tenderanno a investire anche le pianure piemontesi, la Lombardia occidentale e la Liguria risultando forti e localmente accompagnati da grandinate. Al Centro poco o parzialmente nuvoloso. In nottata peggiora sull'alta Toscana con qualche piovasco. Al Sud bel tempo con sole prevalente, qualche nuvola solo in Sardegna

Domani intenso peggioramento al Nord con rovesci, temporali e locali nubifragi specie a nord del Po, forti sulle zone prealpine e pedemontane. Fenomeni localmente anche forti sull'Emilia Romagna, dove in serata dovrebbero aprirsi maggiori schiarite. Al Centro rovesci e temporali anche forti sulla Toscana in estensione tra il pomeriggio e la sera su Umbria e Marche, maggiore variabilità invece su Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al Sud. Temperature in calo al Nord, Sardegna e centrali tirreniche, in ulteriore aumento al Sud con punte di 40 gradi.

Mercoledì al Nord variabilità su tutti i settori con addensamenti più consistenti, rovesci e temporali sulle zone a nord del Po, isolati sull'Emilia Romagna e la Liguria. Al Centro qualche isolato piovasco sulla Toscana e localmente in Umbria, fenomeni meno probabili altrove. Sereno o poco nuvoloso al Sud.