Mortara: schiaffeggiata dal marito, cade e batte la testa. È grave

Mortara, 4 luglio 2023 – È rincasata dopo aver bevuto un po' troppo ed è incorsa nell'ira del marito, un uomo che evidentemente ha la pessima abitudine di far valere le proprie ragioni alzando le mani. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'avrebbe schiaffeggiata facendole perdere l'equilibrio. Nella caduta a terra la donna, una badante ucraina di 51 anni, ha battuto la testa.

A dare l'allarme è stato il marito, italiano: la cinquantunenne, che vive in via Balduzzi a Mortara, è stata trasferita in codice rosso al policlinico San Matteo dove questa mattina è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. La ricostruzione dell'accaduto è ancora parziale e per il momento la posizione dell'uomo è al vaglio dei carabinieri del maggiore Paolo Banzatti. In questo senso sarà fondamentale la versione che la donna, appena le sarà possibile, fornirà agli investigatori.