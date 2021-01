Milano, 8 gennio 2021 - Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto andrà in vigore da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Con il nuovo Dpcm verranno valutate eventuali proroghe, fa sapere il ministero della Salute. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss, la Lombardia ha un indice Rt pari a 1,27 (intervallo: 1.24- 1.3); si tratta dell'indice più alto, insieme a quello del Molise. A livello nazionale l'indice Rt è all'1,03,per la prima volta superiore a 1 nelle ultime sei settimane. Secondo quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale, relativo al periodo 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021, "Calabria, Emilia Romagna e Lombardia un Rt puntuale significativamente maggiore di 1, altre 6 lo superano nel valore medio (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta), altre 4 hanno un valore uguale, la Puglia, o che lo sfiora, Lazio, Piemonte, Veneto". Il Veneto, infine, "mostra un tasso di incidenza particolarmente elevato, rispetto al contesto nazionale". La bozza sottolinea che "sono 12 le Regioni e province autonome a rischio alto questa settimana, 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso".

In Lombardia, dunque, si resterà in zona arancione per almeno una settimana, dal momento che si entrerà in questa fascia già da domani in virtù delle disposizioni nazionali contenute nel decreto ponte. Le novità dovrebbero riguardare la scuola, dopo che proprio ieri era stato stabilito che in regioni le superiori sarebbero rimaste chiuse fino al 25 gennaio. Alla luce delle nuove disposizioni governative, potrebbe infatti arrivare un'ordinanza che preveda il ritorno in classe al 50% già a partire da lunedì 11, come previsto dalla zona arancione.