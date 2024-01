Frana e danni, isolato il borgo di Spriana. Turisti bloccati alle porte della Valmalenco

Il piccolo paese di Spriana, alle porte della Valmalenco, uno dei borghi con meno abitanti in Lombardia, è isolato a causa di uno smottamento avvenuto poco prima delle 20 di sabato nelle vicinanze della provinciale. Sono una settantina le persone, tra residenti e villeggianti, a essere bloccate (alcuni turisti sono riusciti ad abbandonare la zona prima che scattasse il provvedimento di blocco totale della strada deciso dal sindaco Ivo Del Maffeo). Un grosso masso è rotolato dal versante boschivo lungo la valle di Marveggia, nel territorio comunale di Torre di Santa Maria (Sondrio), si è frantumato sull’asfalto e ha concluso la corsa a valle, verso il torrente Mallero. Non si sono registrati feriti. Sul posto con la Protezione civile di Torre Santa Maria sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Sondrio, per mettere in sicurezza l’area.