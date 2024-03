Lotto e 10eLotto: tre vincite da migliaia di euro in Lombardia

Milano – Lombardia regina della fortuna nell'ultima estrazione di Lotto e 10eLotto. Nella regione - riporta Agimeg – sono state infatti registrate ben quattro vincite in tre diverse province per un totale di oltre 70.000 euro. In particolare al Lotto vinti 21.739,13 euro a Milano città, con un terno sulla ruota di Firenze.

Pochi euro in meno, esattamente 21.660, a Concesio in provincia di Brescia: decisiva la quaterna su tutte le ruote con i numeri 39, 56, 75, 87. Sempre in provincia d Brescia, ma a Bagnolo Mella, vincita da 9.750 euro con un terno sulla ruota di Venezia. Al 10eLotto, infine, la provincia di Varese ha festeggiato a Bisuschio con 15.000 euro: indovinati 6 numeri su 6 in modalità frequente, con una giocata di 10 euro.