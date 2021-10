Milano - Per la quinta settimana consecutiva in Italia calano i nuovi casi di Covid-19, così come calano dell'8,5% le persone in isolamento domiciliare (86.898 rispetto a 94.995). Ma soprattutto un netto calo, pari a -19,4%, si vede nei decessi, passati da 311 a 386. A rilevarlo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana dal 29 settembre-5 ottobre 2021, con quelli della precedente. "Ormai da 5 settimane consecutive il dato nazionale mostra una discesa dei nuovi casi settimanali, anche se nell'ultima settimana, rispetto alla precedente, 5 Regioni registrano un incremento percentuale dei contagi", spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Gli aumenti riguardano Basilicata (+73,6%), Prov. Aut. Bolzano (+8,7%), Prov. Aut. Trento (+20,9%), Sardegna (+5%), Valle D'Aosta (+64,5%), ma rimangono "contenuti in termini assoluti". "Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati da pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 13,2% in area medica e del 5,7% in terapia intensiva". A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (5% in area medica e 5% in area critica) e nessuna Regione supera le soglie del 15% per l'area medica e del 10% per quella critica.

Un quadro in miglioramento confermato dall'imminente passaggio della Sicilia in zona bianca, a partire da sabato 9 ottobre. Buone notizie anche a livello internazionale: nella nuova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la cura e la prevenzione delle malattie, sulla diffusione del Covid risulta in rosso in Italia solo la Basilicata. Sono invece otto le regioni in verde (tra le quali Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna) mentre le altre sono in arancione. A livello europeo ètutta in rosso invece la Germania. Ieri erano 3.235 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Registrati altri 39 morti (martedì 50) che hanno portato a 131.157 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore eseguiti 301.733 tamponi, con un tasso positività in salita all'1%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2872 (ieri 2968), con un calo di 96 persone rispetto a ieri mentre sono 415 i ricoverati in terapia intensiva (-18), con 24 ingressi nelle ultime 24 ore. 4.469.937 i guariti (+ 5.245) e 88.247 gli attualmente positivi (-2.052).

Bollettino Covid Lombardia

Ieri in Lombardia erano 449 i nuovi casi positivi a Covid-19 su 54.574 tamponi effettuati, con un tasso di positività dello 0,8%. Due i decessi, per un totale di 34.069 vittime da inizio emergenza. Le persone in terapia intensiva ieri erano 63 (+4), mentre i ricoverati in altri reparti 351 (-7). I nuovi casi per provincia: Milano 143, di cui 71 a Milano città; Bergamo 26; Brescia 69; Como 20; Cremona 29; Lecco e Lodi: 7; Mantova 6; Monza e Brianza 58; Pavia 17; Sondrio 10; Varese 37.

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Sono 349 i contagi da covid 19 in Veneto oggi, 7 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 49.880 tamponi, il tasso di positività è allo 0,70%. Sono 250 (+5) i pazienti ricoverati in ospedale per covid. In area non critica i malati sono 207 (+6). In terapia intensiva, invece, 43 persone (-1).

FRIULI VENEZIA GIULIA

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

P.A. TRENTO

P.A. BOLZANO

Sono 46 i nuovi casi covid registrati: 16 tramite 667 tamponi pcr e 30 tramite 5950 test antigenici. La situazione negli ospedali è stabile con 26 (-1) pazienti covid nei normali reparti e 6 (+1) in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 23 altoatesini, mentre 1849 sono in quarantena.

LIGURIA

TOSCANA

Sono 228 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani, Rispetto a ieri i contagi sono stazionari (erano 229), così come il numero di test effettuati (erano 18.043) e anche il tasso di positività (era 1,27%). Giani ricorda che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 5.544.908.

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

UMBRIA

TRegistrano tre morti per il Covid nell'ultimo giorno i dati relativi alla pandemia in Umbria aggiornati sul sito della Regione al 7 ottobre. Sono emersi inoltre 51 nuovi positivi e 49 guariti, con gli attualmente positivi ora 733, uno in meno di mercoledì. Sono stati analizzati 1.923 tamponi e 4.099 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,8 per cento (0,5 il giorno precedente ma 0,97 giovedì della scorsa settimana). I ricoverati in ospedale sono 51, uno in più, cinque dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.

LAZIO

CAMPANIA

ABRUZZO

Sono 54 (di età compresa tra 2 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81.530. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.547 (si tratta di una 90enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77486 dimessi/guariti (+127 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1497 (-74 rispetto a ieri). 48 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1444 (-71 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2829 tamponi molecolari (1427555 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3716 test antigenici (858264). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.82 per cento.

MOLISE

PUGLIA

Lo 0,72% dei 12.982 test processati in

Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 94 nuovi contagiati di cui più di un terzo rilevato in provincia di Bari che conta 25 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per nuovi casi le province di Foggia con22, Lecce con 18, Taranto con 15, Brindisi con 8 e Bat con 4. Altri due casi riguardano residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 2.450 di cui 146 ricoverati in area non critica covid e 19 in terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri). Anche oggi non si registrano decessi mentre sale a 260.218 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

BASILICATA

In Basilicata sono 24 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (22 riguardano residenti), su un totale di 900 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 15. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 30 di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.198 (+7). Per la vaccinazione, sono state effettuate 933 somministrazioni ieri. Finora 423.768 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,6 per cento del totale della popolazione residente) mentre 381.183 hanno completato il ciclo vaccinale (69,1 per cento), per un totale di 805.951 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,8 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,7 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Sono quattro i morti per Coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore: un uomo e una donna di 72 e 89 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due uomini di 63 e 86 anni residenti nella Provincia del Sud Sardegna. I casi di positività in più sono 52, sulla base di 2258 persone testate e 5.425 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (1 in meno rispetto a ieri), 100 in area medica (7 in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 1709 persone (24 in meno rispetto a ieri).

